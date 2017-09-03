МИД России опубликовал видео «осмотра» сотрудниками ФБР здания российского консульства в Сан-Франциско
МИД России опубликовал видео «осмотра сотрудниками ФБР здания российского Генерального консульства в Сан-Франциско».
Видео осмотра сотрудниками ФБР здания российского Генерального консульства в Сан-Франциско | The FBI in the Consulate General of Russia in San Francisco.Опубликовано МИД России 2 сентября 2017 г.
Ранее представитель российского МИДа Мария Захарова называла эту процедуру обыском. Источник американского издания The Hill, в свою очередь, заявил, что «представители американских властей и сотрудники российского посольства совершили обход здания».
31 августа США потребовали закрыть российское консульство в Сан-Франциско, чтобы уравнять число консульств на территории друг друга. Это было сделано в ответ на требование России сократить количество сотрудников американских дипломатических представительств в РФ.
Почти сразу МИД России заявил, что американцы собираются провести в российском консульстве обыски. Мария Захарова назвала их «клоунадой». Официально США не комментировали осмотр помещений консульства в Сан-Франциско.