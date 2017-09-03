Кремль назвал осмотр американцами российского консульства в Сан-Франциско «актом попрания международного права»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал осмотр американцами консульства РФ в Сан-Франциско «актом попрания международного права».
«Идет действительно подрыв международного права, предпринимаются действия, которые очевидно противоречат конвенции о дипломатических сношениях, это не может не вызывать полнейшего неприятия. Предпринимаются шаги, которые ведут к дальнейшей деградации российской-американских отношений», — сказал Песков.
Он отметил, что еще месяц тому назад казалось, что дальнейшая деградация в отношениях двух стран уже невозможна, тем не менее, по его словам, американская сторона демонстрирует, что «они способны идти ещё дальше и дальше».
США распорядились закрыть консульство России в Сан-Франциско, поскольку Россия потребовала сократить персонал американских консульств в России. После этого в консульство РФ пришли представители американских властей и вместе с российскими дипломатами осмотрели помещения. МИД РФ назвал это обысками с участием ФБР. Американцы называют свои действия инспекцией.