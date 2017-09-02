На показательных полетах в честь 70-летия Ан-2 разбился самолет. Погибли два человека

Под Балашихой разбился Ан-2, участвовавший в праздновании 70-й годовщины со дня первого полета самолета этой модели. Погибли два человека, находившиеся на борту.

«Во время одного из выступлений пилот не справился с управлением и на низкой высоте самолет столкнулся с землей», — рассказал источник «Интерфакса» в экстренных службах. По его словам, самолет задел крылом полосу при выполнении трюка.

В полиции подтвердили гибель двоих человек.

В интернете опубликовано видео падения самолета.

Внимание! На видео показано происшествие, в результате которого погибли люди. В ролике звучит ненормативная лексика.