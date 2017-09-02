Мария Шарапова выиграла третий матч на US Open

Теннисистка Мария Шарапова пробилась в 1/16 финала US Open, победив 18-летнюю американку Софию Кенин в двух сетах (7:5, 6:2). Это уже третья победа только что вернувшейся на корт после травмы Шараповой — сначала она обыграла вторую ракетку мира Симону Халеп из Румынии, а затем — Тимеу Бабош из Венгрии.

«Мы никогда до этого не встречались [с Кенин], и вот третий раунд US Open, ей нечего терять… Я очень довольна, что прошла дальше», — сказала Шарапова (англ.яз)

В 2016 году Мария Шарапова была отстранена от соревнований на год из-за применения запрещенного препарата мельдоний. Она вернулась на корт 26 апреля, но с тех пор не играла на турнирах «Большого шлема»: на «Роллан Гаррос» ее не пригласили организаторы, а с Уимблдона Шарапова снялась из-за травмы. Таким образом, US Open — первый большой турнир Шараповой после возвращения.