Колумбийские боевики объявили об убийстве заложника из России. В СМИ его называли «российским Рэмбо»

Колумбийские повстанцы из Армии национального освобождения сообщили об убийстве российского заложника Арсена Восканяна. Он находился в плену с ноября 2016 года.

По словам одного из полевых командиров повстанцев (в интервью Reuters он представился как Йерсон), Восканян пытался бежать — он якобы сумел завладеть ручной гранатой и взорвал ее, после чего бежал, но был застрелен повстанцами. При взрыве гранаты были ранены пять человек.

Информацию о гибели россиянина Reuters подтвердил и другой источник. Сам Йерсон никаких доказательств смерти Восканяна не предоставил.