Колумбийские боевики объявили об убийстве заложника из России. В СМИ его называли «российским Рэмбо»
Колумбийские повстанцы из Армии национального освобождения сообщили об убийстве российского заложника Арсена Восканяна. Он находился в плену с ноября 2016 года.
По словам одного из полевых командиров повстанцев (в интервью Reuters он представился как Йерсон), Восканян пытался бежать — он якобы сумел завладеть ручной гранатой и взорвал ее, после чего бежал, но был застрелен повстанцами. При взрыве гранаты были ранены пять человек.
Информацию о гибели россиянина Reuters подтвердил и другой источник. Сам Йерсон никаких доказательств смерти Восканяна не предоставил.
«Выдача его тела будет предметом переговоров», — добавил он. (англ.яз.)
Впервые о Восканяне российские СМИ писали в апреле 2017 года. Тогда со ссылкой на колумбийские издания сообщалось, что он якобы сбежал от повстанцев, либо убив, либо ранив пять человек — и при этом сам получив ранения. В новостях называли «российским Рэмбо». При этом подчеркивалось, что у Восканяна был также и армянский паспорт.
Восканян работал в Москве таксистом, но неожиданно все бросил и уехал в леса Колумбии искать редкие виды лягушек.
Армия национального освобождения — леворадикальная военизированная организация. В отличие от более крупной организации FARC она не подписала мирный договор о сложении оружия.