«Ведомости»: Кремль решил найти Путину соперника-женщину на выборах президента

В Кремле рассматривается возможность выдвижения на предстоящие выборы президента женщины, которая бы составила конкуренцию главному кандидату на этот пост, пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников.

По данным собеседников издания, рассматривается 5–7 кандидатур. Среди них, рассказали источники, три представительницы «Справедливой России» — председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая, лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец и член центрального совета партии Ирина Петеляева.

Великая сообщила, что возможность выдвижения кандидатом в президенты с ней не обсуждалась и назвала такой вариант маловероятным. Петеляева заявила, что официального предложения не было, добавив, что ей было бы интересно поучаствовать в выборах. Получить комментарии Волынец изданию не удалось.

Также согласована кандидатура женщины, не состоящей ни в одной партии, рассказал источник, близкий к администрации президента. Идеальным вариантом, по словам другого собеседника издания, близкого к Кремлю, была бы Ксения Собчак. По его мнению, Собчак воплощает образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику. Вопрос — решится ли она на участие в выборах, добавил он.

Собеседники издания отмечают, что женщины уже дважды были кандидатами на выборах президента РФ. Технологи, работающие над президентской кампанией, не могут предложить ничего нового, отметил близкий к Кремлю источник.

Обновление. Ксения Собчак заявила, что «Ведомости» не пытались поговорить с ней, хотя «серьезные издания всегда обязаны взять комментарии или получить отказ от них от лица, о котором они пишут из неких таинственных „источников“».