В Ленинградской области из психиатрической больницы сбежали двое осужденных за тяжкие преступления

Фонтанка.ру
07:48, 1 сентября 2017
Надежный источник

Из психиатрической больницы в Ленинградской области совершили побег двое осужденных за тяжкие преступления, которых суд приговорил к принудительному лечению.

Осужденные сбежали из Дружносельской психиатрической больницы в Гатчинском районе в ночь на 1 сентября. Они сняли навесной замок с оконной решетки на первом этаже и по заранее приставленной снаружи лестнице выбрались из здания, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, ориентировка на сбежавших из психиатрической больницы поступила во все отделения полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Фотографий сбежавших, пишет «Фонтанка», в ориентировке нет, а из особых примет указано лишь, что они были в пижамах.

Побег, сообщил источник «Интерфакса» в правоохранительных органах региона, совершили мужчина 1984 года рождения, осужденный за убийство, и мужчина 1990 года рождения, осужденный за причинения тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти.

Оба они были освобождены от уголовной ответственности и направлены судом на принудительное лечение.

В Дружносельской психиатрической больнице проходил принудительное лечение националист Вячеслав Дацик, известный как участник соревнований по боям без правил. В августе 2010 года Дацик совершил побег из этой больницы и перебрался в Норвегию, где попытался получить убежище. Власти Норвегии предоставить Дацику убежище отказались, и в марте 2011 года он был экстрадирован в Россию. В декабре 2012 года Дацик был приговорен к пяти годам колонии за ограбление салона сотовой связи, совершенное после побега из больницы. В марте 2016 года он вышел на свободу, но в мае вновь был арестован — за погром в подпольном публичном доме в Санкт-Петербурге и нападение на постояльцев мини-отеля. Новое дело Дацика суд пока не рассмотрел
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