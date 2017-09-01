В Ленинградской области из психиатрической больницы сбежали двое осужденных за тяжкие преступления

Из психиатрической больницы в Ленинградской области совершили побег двое осужденных за тяжкие преступления, которых суд приговорил к принудительному лечению.

Осужденные сбежали из Дружносельской психиатрической больницы в Гатчинском районе в ночь на 1 сентября. Они сняли навесной замок с оконной решетки на первом этаже и по заранее приставленной снаружи лестнице выбрались из здания, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, ориентировка на сбежавших из психиатрической больницы поступила во все отделения полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Фотографий сбежавших, пишет «Фонтанка», в ориентировке нет, а из особых примет указано лишь, что они были в пижамах.

Побег, сообщил источник «Интерфакса» в правоохранительных органах региона, совершили мужчина 1984 года рождения, осужденный за убийство, и мужчина 1990 года рождения, осужденный за причинения тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти.

Оба они были освобождены от уголовной ответственности и направлены судом на принудительное лечение.