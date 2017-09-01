В Китае запретили петь гимн на похоронах. И сидеть, когда он звучит

Власти Китая приняли закон, ограничивающий право петь гимн страны. Теперь его можно будет исполнять только на политических мероприятиях, церемониях поднятия флага и награждений, спортивных соревнованиях и некоторых других. Китайцы обязаны вставать, когда звучит гимн.

Под запрет попало пение гимна на похоронах, на «неподходящих частных собраниях», его использование в рекламе или в качестве фоновой музыки в публичных местах.

За «злоумышленную» замену строчек или пение в «неуважительной» манере предусмотрен арест на 15 суток или уголовное наказание.

Закон будет действовать в том числе на территории Гонконга и Макао.