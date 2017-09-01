В Китае запретили петь гимн на похоронах. И сидеть, когда он звучит
Власти Китая приняли закон, ограничивающий право петь гимн страны. Теперь его можно будет исполнять только на политических мероприятиях, церемониях поднятия флага и награждений, спортивных соревнованиях и некоторых других. Китайцы обязаны вставать, когда звучит гимн.
Под запрет попало пение гимна на похоронах, на «неподходящих частных собраниях», его использование в рекламе или в качестве фоновой музыки в публичных местах.
За «злоумышленную» замену строчек или пение в «неуважительной» манере предусмотрен арест на 15 суток или уголовное наказание.
Закон будет действовать в том числе на территории Гонконга и Макао.
Гимн Китая называется «Марш добровольцев», в 1935 году его написал поэт и драматург Тянь Хань, музыку сочинил Не Эр.
В 2015 году футбольные фанаты из Гонконга освистали гимн во время матча квалификации на чемпионат мира. Тогда ФИФА оштрафовала футбольную ассоциацию Гонконга, но фанаты продолжили высмеивать китайский гимн.