В Китае запретили петь гимн на похоронах. И сидеть, когда он звучит

Синьхуа
10:30, 1 сентября 2017
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Власти Китая приняли закон, ограничивающий право петь гимн страны. Теперь его можно будет исполнять только на политических мероприятиях, церемониях поднятия флага и награждений, спортивных соревнованиях и некоторых других. Китайцы обязаны вставать, когда звучит гимн.

Под запрет попало пение гимна на похоронах, на «неподходящих частных собраниях», его использование в рекламе или в качестве фоновой музыки в публичных местах.

За «злоумышленную» замену строчек или пение в «неуважительной» манере предусмотрен арест на 15 суток или уголовное наказание.

Закон будет действовать в том числе на территории Гонконга и Макао.

Гимн Китая называется «Марш добровольцев», в 1935 году его написал поэт и драматург Тянь Хань, музыку сочинил Не Эр.
В 2015 году футбольные фанаты из Гонконга освистали гимн во время матча квалификации на чемпионат мира. Тогда ФИФА оштрафовала футбольную ассоциацию Гонконга, но фанаты продолжили высмеивать китайский гимн.
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