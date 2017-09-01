Украина ужесточит правила въезда для россиян с начала 2018 года

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому с 1 января 2018 года будут ужесточены правила въезда граждан России на украинскую территорию.

Порошенко сообщил, что процедура въезда будет осуществляться в три этапа. Сначала гражданин России «может подать» предварительное уведомление о намерении приехать на Украину (из слов Порошенко неясно, является ли это условие обязательным — прим. «Медузы»). В указе говорится, что правительство Украины должно в течение двух месяцев разработать механизм «предварительного электронного уведомления».

На границе российский гражданин будет обязан предъявить биометрический паспорт либо сдать биометрические данные. Затем будет необходимо зарегистрироваться по месту пребывания.

Такие правила вводят для граждан «государств миграционного риска». Список этих стран утвердит правительство Украины. Порошенко распорядился внести в него Россию.

Президент Украины назвал новый режим пересечения границы «распространенной практикой». По его словам, такая практика оправданна в условиях, когда Украина «является объектом военной агрессии со стороны РФ».