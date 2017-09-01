Microsoft «исправила» в Windows 7 одно проблемное обновление другим проблемным обновлением

Microsoft в очередном обновлении для Windows 7 пыталась решить проблему, созданную предыдущим патчем, но вместе с этим создала новые проблемы. О трудностях с обновлениями пишет Computer World.

8 августа корпорация выпустила обновление KB4034664, которое должно было внести изменения в систему безопасности Windows. В этом обновлении быстро обнаружили неисправность: когда к компьютеру подключали больше одного монитора, то возникали проблемы с качеством изображения.

Чтобы исправить эту и другие проблемы, Microsoft 22 августа выпустила обновление KB4039884. Но после его установки пользователи обнаружили, что система сразу предлагает им установить еще 20 важных обновлений.

Проблема заключается в том, что новый патч меняет некоторые файлы на их старые версии. Поэтому Windows думает, что теперь их надо обновить.

Пока на странице обновления эта проблема не заявлена, как официально признанная. При этом само обновление на некоторое время убирали из каталога, но сейчас оно снова доступно.