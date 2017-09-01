Из названия МИИТ убрали имя Николая II

МИИТ
11:45, 1 сентября 2017
Надежный источник

Министерство транспорта вновь переименовало Московский университет путей сообщения (МИИТ).

Ранее он назывался Московский государственный университет путей сообщения императора Николая II, теперь — Российский университет транспорта. Новый устав вуза опубликован 27 июня, внимание на него обратил пользователь твиттера i_izmaylov.

Причины переименования не уточняются.

Имя Николая II в названии вуза вновь появилось в феврале 2016 года.
С 1913 года вуз носил имя Николая II, Октябрьской революции, Феликса Дзержинского, Иосифа Сталина, вновь Феликса Дзержинского, а затем опять Николая II.

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