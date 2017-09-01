Из названия МИИТ убрали имя Николая II

Откуда не ждали: Минтранс дениколаизировал МИИТ. Только не говорите Поклонской pic.twitter.com/B3QNba5rKa

Ранее он назывался Московский государственный университет путей сообщения императора Николая II, теперь — Российский университет транспорта. Новый устав вуза опубликован 27 июня, внимание на него обратил пользователь твиттера i_izmaylov.

Имя Николая II в названии вуза вновь появилось в феврале 2016 года.

С 1913 года вуз носил имя Николая II, Октябрьской революции, Феликса Дзержинского, Иосифа Сталина, вновь Феликса Дзержинского, а затем опять Николая II.