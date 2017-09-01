HBO объявил о начале работы над третьим сезоном «Настоящего детектива»

Телеканал HBO официально объявил о начале работы над третьим сезоном сериала «Настоящий детектив».

Автором сценария и режиссером третьего сезона будет Ник Пиццолатто. Еще одним режиссером сериала станет Джереми Солнье, снявший фильмы «Катастрофа» (2013) и «Зеленая комната» (2015).

Пиццолатто и Солнье также станут продюсерами третьего сезона вместе с режиссером первого сезона Кэри Фукунагой, а также Вуди Харрельсоном и Мэттью Макконахи, сыгравшими в первом «Настоящем детективе».

Главную роль в третьем сезоне сериала сыграет Махершала Али, получивший в 2017 году «Оскар» за роль второго плана в фильме «Лунный свет». Али сыграет полицейского из северо-западного Арканзаса Уэйна Хейса.

Действие третьего сезона будет разворачиваться вокруг преступления в регионе Озарк в центральной части США и затрагивать три разных временных периода.

Дата выхода третьего сезона пока не названа.