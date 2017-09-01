HBO объявил о начале работы над третьим сезоном «Настоящего детектива»

The Hollywood Reporter
11:17, 1 сентября 2017
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Телеканал HBO официально объявил о начале работы над третьим сезоном сериала «Настоящий детектив».

Автором сценария и режиссером третьего сезона будет Ник Пиццолатто. Еще одним режиссером сериала станет Джереми Солнье, снявший фильмы «Катастрофа» (2013) и «Зеленая комната» (2015).

Пиццолатто и Солнье также станут продюсерами третьего сезона вместе с режиссером первого сезона Кэри Фукунагой, а также Вуди Харрельсоном и Мэттью Макконахи, сыгравшими в первом «Настоящем детективе».

Главную роль в третьем сезоне сериала сыграет Махершала Али, получивший в 2017 году «Оскар» за роль второго плана в фильме «Лунный свет». Али сыграет полицейского из северо-западного Арканзаса Уэйна Хейса.

Действие третьего сезона будет разворачиваться вокруг преступления в регионе Озарк в центральной части США и затрагивать три разных временных периода.

Дата выхода третьего сезона пока не названа.

«Ник [Пиццолатто] написал действительно впечатляющий сценарий. С его амбициозным подходом и с Махершой Али и Джереми Солнье в нашей команде мы счастливы начать новую часть „Настоящего детектива“», — заявила программный директор канала HBO Кейси Блойз (англ.яз.).

The Hollywood Reporter
«Настоящий детектив» — сериал-антология. Первая часть сериала с Вуди Харрельсоном и Мэттью Макконахи в главных ролях вышла в 2014 году и была высоко оценена критиками и зрителями.
Во втором «Настоящем детективе», премьера которого состоялась в 2015 году, главные роли сыграли Колин Фаррелл, Рэйчел Макадамс и Винс Вон. Вторая часть сериала вызвала более противоречивые отзывы.
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