Злоумышленники получили доступ к контактам популярных пользователей Instagram

Фотосервис Instagram сообщил, что зафиксировал случаи несанкционированного доступа к контактной информации ряда популярных пользователей. «Медуза» получила сообщение об этом от администрации сервиса как обладатель верифицированного аккаунта.

Злоумышленники смогли получить адреса электронной почты и номера телефонов этих пользователей, сообщили в Instagram. Причиной этого стала уязвимость в API (интерфейсе программирования приложений) сервиса.

Сколько пользователей оказались затронуты взломом, не сообщается. Сообщение было разослано всем, у кого верифицированный аккаунт в инстаграме.