Злоумышленники получили доступ к контактам популярных пользователей Instagram
Фотосервис Instagram сообщил, что зафиксировал случаи несанкционированного доступа к контактной информации ряда популярных пользователей. «Медуза» получила сообщение об этом от администрации сервиса как обладатель верифицированного аккаунта.
Злоумышленники смогли получить адреса электронной почты и номера телефонов этих пользователей, сообщили в Instagram. Причиной этого стала уязвимость в API (интерфейсе программирования приложений) сервиса.
Сколько пользователей оказались затронуты взломом, не сообщается. Сообщение было разослано всем, у кого верифицированный аккаунт в инстаграме.
В апреле 2017 года компания Instagram сообщила, что сервисом пользуются 700 миллионов пользователей.
28 августа был взломан аккаунт певицы Селены Гомес, на который подписаны больше всего пользователей на сервисе, 125 миллионов человек. Хакеры опубликовали там фотографии голого Джастина Бибера. Администрация сервиса восстановила доступ певицы к аккаунту и удалила снимки.