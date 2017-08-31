В США объявили об отзыве почти 500 тысяч кардиостимуляторов из-за уязвимости для кибератаки

Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) рекомендовало отозвать для обновления программного обеспечения 465 тысяч кардиостимуляторов.

Такая рекомендация была дана в связи с потенциальной уязвимостью этих медицинских приборов перед дистанционной кибератакой.

Под отзыв попадают кардиостимуляторы нескольких моделей, произведенные компанией Abbott (ранее St. Jude Medical).

В заявлении FDA подчеркивается, что речь идет об обновлении программного обеспечения в целях предосторожности, которое не предполагает извлечения и переустановку кардиостимуляторов.