Северокорейским солдатам приказали воровать кукурузу. Военные начали продавать ее на рынке

DailyNK
09:36, 31 августа 2017
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Военные в КНДР призвали молодых бойцов, которым не хватает еды, воровать кукурузу с полей местных жителей. Об этом сообщает издание DailyNK, базирующееся в Южной Корее.

По словам источника издания, молодые солдаты устали от беспрестанного голода, поэтому офицеры начали поощрять воровство. «Бойцы воруют еду, используя любые методы, которые придут им в голову», — сказал он.

Как добавил собеседник DailyNK, на рынках часто стали замечать солдат с большими мешками неочищенной кукурузы. Они продают ее по низким ценам клиентам, готовым платить вперед.

В начале сентября в КНДР начинается сезон сбора урожая кукурузы. Местные жители стали круглосуточно охранять свои фермы, но они не всегда могут противостоять вооруженным солдатам.

«Офицеры инструктируют своих солдат, истощенных после учений, идти на поля местных жителей и есть кукурузу, потому что война неизбежна. Они даже угрожают бойцам трудностями, если те не будут пользоваться предоставленной возможностью», — рассказал источник DailyNK.

DailyNK
Случаи воровства еды военными были широко распространены в 1990-х годах, когда после периода массового голода государство не могло обеспечить солдат.
КНДР страдает от крупнейшей засухи с 2001 года. В августе ООН предупреждала, что у государства не будет достаточно еды, чтобы прокормить солдат.
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