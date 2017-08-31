Северокорейским солдатам приказали воровать кукурузу. Военные начали продавать ее на рынке

Военные в КНДР призвали молодых бойцов, которым не хватает еды, воровать кукурузу с полей местных жителей. Об этом сообщает издание DailyNK, базирующееся в Южной Корее.

По словам источника издания, молодые солдаты устали от беспрестанного голода, поэтому офицеры начали поощрять воровство. «Бойцы воруют еду, используя любые методы, которые придут им в голову», — сказал он.

Как добавил собеседник DailyNK, на рынках часто стали замечать солдат с большими мешками неочищенной кукурузы. Они продают ее по низким ценам клиентам, готовым платить вперед.

В начале сентября в КНДР начинается сезон сбора урожая кукурузы. Местные жители стали круглосуточно охранять свои фермы, но они не всегда могут противостоять вооруженным солдатам.