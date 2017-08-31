Лидера татарской националистической организации посадили на три года за экстремизм и побои

В Казани суд приговорил к трем годам колонии общего режима активиста Даниса Сафаргали, основателя Татарского патриотического фронта . Его признали виновным по четырем статьям УК РФ, в том числе «возбуждение ненависти по признаку национальности» (часть 1 статьи 282) и «побои» (статья 116).

Прокуратура просила приговорить его к пяти годам.

Сафаргали находится под стражей с октября 2016 года. Его арестовали в связи с произошедшей в апреле дракой в общежитии Казанского инновационного университета, где он и его жена Гузель были комендантами; поводом стала попытка сотрудников компании-собственника «Пилигрим» выселить из помещения студентов, писала «Медиазона».

Как рассказывала Гузель, ждавшая в тот момент ребенка, один из сотрудников «Пилигрима» ударил ее в нижнюю часть живота. В ответ Сафаргали пригрозил распылить в сторону противников баллончик; по словам Гузель, это было лекарство от простуды, но следствие решило, что на самом деле это был слезоточивый газ.

После драки, сообщал сайт «Идель.Реалии», в полицию обратились обе стороны конфликта, но дело было возбуждено лишь по заявлению сотрудников «Пилигрима»; до Сафаргали по нему осудили его брата и сына, также участвовавших в драке, — первого приговорили к условному наказанию, второй получил год лишения свободы из-за уже имевшейся условной судимости.

После ареста против Сафаргали возбудили дело об экстремизме. Основанием для этого стали материалы с его страницы «ВКонтакте»; согласно экспертизе, они формируют «негативные характеристики групп лиц по социальному признаку президента России, органов власти, СМИ», и оскорбляют русских, евреев и православных. Потерпевшими по делу признаны сотрудники «Пилигрима», которые зашли на страницу Сафаргали после драки в общежитии и оказались оскорблены публикациями.