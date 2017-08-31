Атомный ледокол «Советский Союз» утилизируют. Он остался «без работы» из-за западных санкций

Российский атомный ледокол «Советский Союз» будет утилизирован. О подписании соответствующего приказа рассказал гендиректор Росатомфлота Вячеслав Рукша.

Атомный ледокол «Советский Союз». Мурманск. 1988 год Семен Майстерман / ТАСС

Он пояснил, что с 2014 года планировалось восстановление ледокола под шельфовые проекты. Но затем западные страны ввели санкции против России в ответ на присоединение Крыма.

В результате совместный проект «Роснефти» и американской ExxonMobil по освоению шельфа Карского моря был свернут и «Советский союз» остался «без работы», пояснил Рукша. В 2017 году глава «Роснефти» Игорь Сечин заявлял, что к проекту в Карском море могут вернуться в 2019 году.

Рукша также назвал неверными предположения, что на «Советском Союзе» можно было организовать командный пункт арктической группировки Минобороны. По его словам, «ледокол избыточен по мощности», а значит такое применение нецелесообразно.

Ранее сообщалось, что в 2016 году было принято решение вывести из эксплуатации реакторы «Советского Союза».