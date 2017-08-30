Сотрудника Росгвардии посадили на 11 лет за убийство сослуживца

Сотрудник Росгвардии Сергей Ручкин, застреливший сослуживца Никиту Павлутина в октябре 2016 года, приговорен к 11 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Перовского суда Москвы.

С Ручкина также взыскали три миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевших.

Ручкин утверждал, что убийство было несчастным случаем — якобы ранее он неоднократно шутил подобным образом, передает агентство РАПСИ. Подсудимый просил квалифицировать случившееся не как убийство, а как причинение смерти по неосторожности, однако экспертиза постановила, что он действовал осознанно.