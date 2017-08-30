МВД предложило наказывать фирмы, которые берут к себе иностранцев, официально приехавших не для работы

Министерство внутренних дел России предложило ввести наказание за незаконное трудоустройство иностранцев. Законопроект о дополнении Кодекса об административных правонарушениях выложен для общественного обсуждения.

Ведомство хочет ввести особый вид наказания для российских компаний, которые трудоустраивают иностранцев, у которых в миграционной карте причиной въезда в Россию не является «работа». В этом случае фирме грозит штраф от 250 до 800 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до трех месяцев.

Если трудовой мигрант работает в России без договора, то наказывать за это предлагается и его, и компанию, в которой он трудится. Иностранцу грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей с выдворением из России, а фирме — штраф от 250 до 800 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до трех месяцев.

В МВД подчеркивают, что по закону иностранец в принципе не может работать в России без трудового договора, но ответственности за это по миграционному законодательству он пока не несет.