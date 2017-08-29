Южнокорейская разведка сообщила о третьем ребенке Ким Чен Ына

У лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и его жены Ли Соль Чжу родился третий ребенок. Об этом, сообщает агентство «Ренхап», было объявлено на заседании южнокорейского парламентского комитета по разведке.

По данным спецслужб Южной Кореи, ребенок родился в феврале 2017 года. Ли Соль Чжу в конце 2016 года перестала появляться на публике, что было расценено как косвенный признак беременности.

Пол и имя третьего ребенка Ким Чен Ына неизвестны. У лидера Северной Кореи есть еще двое детей, родившихся в 2010 и 2013 годах. Их пол, а также другая личная информация, в том числе имена, официально не разглашаются.

Американский баскетболист Деннис Родман, посещавший КНДР и встречавшийся с Ким Чен Ыном, ранее сообщал, что родившийся в 2010 году ребенок северокорейского лидера — девочка.

Есть ли у Ким Чен Ына, занявшего пост лидера КНДР вслед за дедом и отцом, наследник мужского пола, неизвестно.