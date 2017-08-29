В Санкт-Петербурге облили краской генконсульство США
В Санкт-Петербурге облили краской здание генерального консульства США на Фурштатской улице. В результате пострадало как здание консульства, так и припаркованный рядом автомобиль с дипломатическими номерами.
В Петербурге около 2 часов ночи вандалы атаковали Генеральное Консульство США: https://t.co/sYWCsUVv9s#USA #США #СанктПетербург #новостиспб pic.twitter.com/ZUcxUhFXPI— 78 | НОВОСТИ (@good78news) August 29, 2017
Краску бросили из синего Mercedes-Benz в ночь на 29 августа. По данным «Фонтанки», машина зарегистрирована на безработного уроженца Таджикистана, который живет рядом с консульством.
Издание пишет, что полиция пришла домой к владельцу «Мерседеса», но им никто не открыл. По факту случившегося проводится проверка.