В Санкт-Петербурге облили краской генконсульство США

В Санкт-Петербурге облили краской здание генерального консульства США на Фурштатской улице. В результате пострадало как здание консульства, так и припаркованный рядом автомобиль с дипломатическими номерами.

Краску бросили из синего Mercedes-Benz в ночь на 29 августа. По данным «Фонтанки», машина зарегистрирована на безработного уроженца Таджикистана, который живет рядом с консульством.

Издание пишет, что полиция пришла домой к владельцу «Мерседеса», но им никто не открыл. По факту случившегося проводится проверка.