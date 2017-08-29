С «Яндекс.Карт» из-за технической ошибки пропал Сахалин

РБК
06:32, 29 августа 2017
Надежный источник

В ночь на 29 августа во время очередного обновления карт «Яндекса» из-за технической ошибки перестал отображаться остров Сахалин.

На «Яндекс.Картах» отображались границы острова, но сам он был не виден. Ошибка была заметна только на нескольких масштабах.

В «Яндексе» утверждают, что уже устранили неисправность, и в ближайшее время Сахалин вернется на карты сервиса и будет показываться у всех пользователей.

В ночь на 29 августа КНДР провела запуск баллистической ракеты, которая пролетела через территорию Японии. Некоторые СМИ и пользователи соцсетей отметили совпадение запуска с пропажей Сахалина с карт «Яндекса».
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