Путин 1 сентября проведет открытый урок в одной из школ Ярославля

Президент РФ Владимир Путин 1 сентября планирует провести открытый урок в одной из школ в Ярославле, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в Кремле.

По словам собеседников издания, предполагается устроить трансляцию урока, который будет вести президент РФ, чтобы его смогли посмотреть в других регионах России.

После открытого урока, рассказали источники, Путин планирует посетить форум «Будущие интеллектуальные лидеры России», который проходит в Ярославле.

В форуме, по словам одного из собеседников издания, принимают участие «талантливые школьники, которым помогают определиться с будущей работой представители высокотехнологичных компаний, таких как „Роскосмос“, „Росатом“, НИЦ Курчатовский институт».