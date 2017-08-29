Путин 1 сентября проведет открытый урок в одной из школ Ярославля

Коммерсант
05:26, 29 августа 2017
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Президент РФ Владимир Путин 1 сентября планирует провести открытый урок в одной из школ в Ярославле, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в Кремле.

По словам собеседников издания, предполагается устроить трансляцию урока, который будет вести президент РФ, чтобы его смогли посмотреть в других регионах России.

После открытого урока, рассказали источники, Путин планирует посетить форум «Будущие интеллектуальные лидеры России», который проходит в Ярославле.

В форуме, по словам одного из собеседников издания, принимают участие «талантливые школьники, которым помогают определиться с будущей работой представители высокотехнологичных компаний, таких как „Роскосмос“, „Росатом“, НИЦ Курчатовский институт».

По сведениям «Ъ», во время урока 1 сентября президент может поднять тему будущего России.

Коммерсант
Движение Общероссийский народный фронт (ОНФ) ранее объявило, что намерено организовать 1 сентября открытые уроки по теме «Россия, устремленная в будущее». В ОНФ утверждают, что в акции примут участие более тысячи школ из 85 субъектов федерации.
Минобрнауки сообщило, что на таких уроках предполагается обсуждать развитие инновационной российской экономики, освоение российских территорий и пространственное развитие России (например, проект «Дальневосточный гектар»), сохранение природы, науку и технологии, государственную безопасность и политику.
Владимир Путин регулярно посещает российские школы 1 сентября. Так, в 2016 году президент РФ встречался в День знаний с учениками одной из гимназий во Владивостоке.
Форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» проводится в Ярославле с 2013 года. Среди заявленных целей мероприятия — формирование всероссийского резерва юных талантов и создание эффективных форм «социальных лифтов» для перспективной молодежи.
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