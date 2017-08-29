МВД отчиталось о задержании двух администраторов «групп смерти»

Интерфакс
09:30, 29 августа 2017
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Министерство внутренних дел России отчиталось о задержании двух администраторов «групп смерти». Подозреваемыми стали мужчина и женщина, имена которых не приводятся, оба они арестованы судом.

Мужчину подозревают в том, что он пытался довести до самоубийства 21-летнего жителя Московской области. Где задержан подозреваемый, не сообщается, но уголовное дело возбуждено управлением Следственного комитета по Челябинской области.

Женщину задержали в Хабаровском крае. Имеет ли она отношение к той же «группе смерти», не уточняется.

Представитель МВД Ирина Волк отметила, что в «группе смерти» подросткам угрожали расправой над родственниками.

Дело в Челябинской области возбуждено сразу по двум новым статьям Уголовного кодекса: о доведении до самоубийства (110.1 УК) и об организации деятельности по доведению до самоубийства (110.2 УК).
Эти статьи появились в УК летом 2017 года, их предложили добавить после расследования «Новой газеты» о «группах смерти». В материале издания утверждалась о более чем ста жертвах таких сообществ, но официально эта информация не подтверждена.
После расследования «Новой» также был осужден Филипп Будейкин. Ему дали три года и четыре месяца колонии-поселения за попытку доведения до самоубийства еще по старой редакции Уголовного кодекса.

Что известно о «группах смерти»

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