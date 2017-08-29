МВД отчиталось о задержании двух администраторов «групп смерти»

Министерство внутренних дел России отчиталось о задержании двух администраторов «групп смерти». Подозреваемыми стали мужчина и женщина, имена которых не приводятся, оба они арестованы судом.

Мужчину подозревают в том, что он пытался довести до самоубийства 21-летнего жителя Московской области. Где задержан подозреваемый, не сообщается, но уголовное дело возбуждено управлением Следственного комитета по Челябинской области.

Женщину задержали в Хабаровском крае. Имеет ли она отношение к той же «группе смерти», не уточняется.

Представитель МВД Ирина Волк отметила, что в «группе смерти» подросткам угрожали расправой над родственниками.