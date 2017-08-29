Минобороны передали участок Большой Невки рядом с крейсером «Аврора»
Минобороны РФ получило в пользование на 20 лет участок акватории Большой Невки в Санкт-Петербурге, расположенный напротив крейсера «Аврора». Соответствующее распоряжение правительства было опубликовано 29 августа.
Ведомство может использовать участок «исключительно для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Как именно будет использоваться участок, в приказе не сказано; информации об этом в других источниках нет.
Площадь участка — 9800 квадратных метров.
Крейсер «Аврора», в котором размещен музей, стоит на причале у Петроградской набережной. Рядом с крейсером расположено Нахимовское военно-морское училище.
На противоположном берегу Большой Невки, рядом с переданным военному ведомству участком, расположена Военно-медицинская академия имени Кирова Минобороны РФ.