Минобороны передали участок Большой Невки рядом с крейсером «Аврора»

Официальный интернет-портал правовой информации
15:42, 29 августа 2017
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Минобороны РФ получило в пользование на 20 лет участок акватории Большой Невки в Санкт-Петербурге, расположенный напротив крейсера «Аврора». Соответствующее распоряжение правительства было опубликовано 29 августа.

Ведомство может использовать участок «исключительно для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Как именно будет использоваться участок, в приказе не сказано; информации об этом в других источниках нет.

Площадь участка — 9800 квадратных метров.

Крейсер «Аврора», в котором размещен музей, стоит на причале у Петроградской набережной. Рядом с крейсером расположено Нахимовское военно-морское училище.
На противоположном берегу Большой Невки, рядом с переданным военному ведомству участком, расположена Военно-медицинская академия имени Кирова Минобороны РФ.
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