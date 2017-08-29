«Медуза» и BuzzFeed заключили договор о партнерстве

«Медуза» и американское издание BuzzFeed заключили договор о сотрудничестве. Документ был подписан 18 августа.

Thrilled to be working with @meduza_en/@meduzaproject, one of the great recent global news startups https://t.co/C2v5BPB8Vw — Ben Smith (@BuzzFeedBen) August 29, 2017

В рамках официального партнерства издания будут готовить совместные расследования и публиковать их одновременно на двух языках: русскоязычные версии материалов будут выходить на «Медузе», англоязычные — на BuzzFeed.

Расследования будут посвящены событиям и историям, происходящим в России.

Кроме того, в рамках партнерства издания смогут публиковать материалы друг друга. Сотрудничество также предполагает программу обмена опытом между сотрудниками редакций «Медузы» и BuzzFeed.

Подробнее о партнерстве «Медузы» и BuzzFeed — на Nieman Lab.