КНДР запустила ракету в сторону Японии
Северная Корея запустила ракету в сторону Японии. Она разделилась на три части и упала в воды в районе острова Хоккайдо. Об этом сообщают правительства Южной Кореи и Японии.
Как отмечает The Washington Post, такое происходило и ранее — КНДР запускала ракету над территорией Японии в 1998 году. Тем не менее, японское правительство призвало местных жителей принять меры предосторожности. Позднее в Японии должно состояться специальное совещание, посвященное запуску.
Японские военные не предпринимали попытки сбить ракету (англ.яз.)
Отношения между КНДР и соседними странами значительно обострились после того, как Северная Корея провела успешные ядерные испытания, а западные страны летом 2017 года ввели против нее новые санкции. Кроме того, КНДР пригрозила нанести ракетный удар по американской базе на Гуаме. В ответ президент США Дональд Трамп пообещал обрушить на КНДР «огонь и ярость» — в случае агрессии со стороны Пхеньяна.