КНДР запустила ракету в сторону Японии

Северная Корея запустила ракету в сторону Японии. Она разделилась на три части и упала в воды в районе острова Хоккайдо. Об этом сообщают правительства Южной Кореи и Японии.

Как отмечает The Washington Post, такое происходило и ранее — КНДР запускала ракету над территорией Японии в 1998 году. Тем не менее, японское правительство призвало местных жителей принять меры предосторожности. Позднее в Японии должно состояться специальное совещание, посвященное запуску.