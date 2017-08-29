Гражданину России предъявлены обвинения в попытке взорвать автобус «Боруссии». Он пытался заработать на акциях клуба
Прокуратура Дортмунда предъявила обвинения 28-летнему гражданину России и Германии Сергею В., задержанному по подозрению в попытке взорвать автобус «Боруссии», чтобы заработать на падении курса акций этого футбольного клуба.
Сергей В. обвиняется в покушении на убийство 28 человек, двух эпизодах нанесения телесных повреждений, а также незаконном приобретении взрывчатки.
Ранее во вторник газеты Süddeutsche Zeitung и Bild сообщили со ссылкой на источники, что следствие считает, что собрано достаточно улик, подтверждающих причастность Сергея В. к попытке подрыва автобуса.
Сам Сергей В., по словам его адвоката, настаивает на своей невиновности.
Вечером 11 апреля в Дортмунде на пути автобуса с футболистами «Боруссии», ехавшими на игру с «Монако», сработали три взрывных устройства. Пострадали футболист Марк Бартра и полицейский, сопровождавший автобус.
21 апреля прокуратура Дортмунда объявила, что по подозрению в причастности к взрыву задержан Сергей В. По версии прокуратуры, подозреваемый пытался подорвать автобус, рассчитывая, что это приведет к падению цен на акции «Боруссии», и он получит значительную прибыль.
Сергей В., отмечалось тогда, был опытным электротехником и обладал необходимыми для сборки взрывного устройства навыками.