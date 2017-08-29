Гражданину России предъявлены обвинения в попытке взорвать автобус «Боруссии». Он пытался заработать на акциях клуба

Прокуратура Дортмунда предъявила обвинения 28-летнему гражданину России и Германии Сергею В., задержанному по подозрению в попытке взорвать автобус «Боруссии», чтобы заработать на падении курса акций этого футбольного клуба.

Сергей В. обвиняется в покушении на убийство 28 человек, двух эпизодах нанесения телесных повреждений, а также незаконном приобретении взрывчатки.

Ранее во вторник газеты Süddeutsche Zeitung и Bild сообщили со ссылкой на источники, что следствие считает, что собрано достаточно улик, подтверждающих причастность Сергея В. к попытке подрыва автобуса.

Сам Сергей В., по словам его адвоката, настаивает на своей невиновности.