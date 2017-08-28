В Красноярске загорелся дом престарелых. СК сообщил о трех погибших

Обновление: По факту пожара в доме престарелых в Красноярске возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В результате пожара в частном доме престарелых в Красноярске, по данным Следственного комитета, погибли три человека. Ранее было известно об одном погибшем, еще трое числились пропавшими без вести.

Источники РИА Новости в экстренных службах, в свою очередь, сообщили о четырех погибших при пожаре в доме престарелых.

Пожар в Покровке НГС Красноярск

Очаг возгорания, сообщили ТАСС в экстренных службах города, находился на крыше частного дома престарелых «Жемчужина». Площадь пожара превышала 200 квадратных метров.

Информацию об одном погибшем при пожаре в доме престарелых подтвердили Сигнал о пожаре, рассказали «Интерфаксу» в краевом управлении МЧС, поступил в 11:28 по местному времени. В ликвидации возгорания были задействованы 55 пожарных и 18 единиц техники.

«НГС.Красноярск» сообщает, что частный пансионат для престарелых располагается в отдельно стоящем трехэтажном коттедже по адресу: ул. Авиационная, 24а. На втором и третьем этажах, по данным издания, в пансионате размещены маломобильные пациенты.

По предварительным данным, сообщили РИА Новости в экстренных службах города, причиной пожара стало короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем.