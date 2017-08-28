Прокуратура начала проверку рейса Анталья-Москва. Во время полета у лайнера разгерметизировался салон

Транспортная прокуратура начала проверку в связи с чрезвычайным происшествием на борту пассажирского самолета, совершавшего рейс из турецкой Антальи в Москву, сообщает «Интерфакс».

Проверка, объявило надзорное ведомство, проводится «в связи с публикацией в СМИ сообщения о срабатывании датчика разгерметизации 17 августа воздушного судна авиакомпании Royal Flight, выполнявшего рейс Анталья — Москва».

Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.