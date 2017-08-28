Прокуратура начала проверку рейса Анталья-Москва. Во время полета у лайнера разгерметизировался салон
Транспортная прокуратура начала проверку в связи с чрезвычайным происшествием на борту пассажирского самолета, совершавшего рейс из турецкой Антальи в Москву, сообщает «Интерфакс».
Проверка, объявило надзорное ведомство, проводится «в связи с публикацией в СМИ сообщения о срабатывании датчика разгерметизации 17 августа воздушного судна авиакомпании Royal Flight, выполнявшего рейс Анталья — Москва».
Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.
Об инциденте с рейсом Анталья — Москва, который выполняла авиакомпания Royal Flight, стало широко известно 25 августа. Тогда авиакомпания объявила, что 17 августа вскоре после вылета из Антальи произошла разгерметизация салона и выброс кислородных масок, сообщало агентство «Москва». Пассажиры были отправлены в Москву через 13 часов на резервном самолете.
«Лайф» со ссылкой на телеграм-канал Mash сообщал, что с момента поступления сигнала о разгерметизации до приземления в Анталье прошло 33 минуты. Рейс выполнял самолет Boeing 757-200.
После экстренной посадки в аэропорту Антальи, сообщили в пресс-службе авиакомпании, была проведена проверка самолета, установившая, что лайнер полностью исправен. В настоящий момент, добавили в Royal Flight, этот самолет выполняет полеты.
Радиостанции «Коммерсантъ FM» удалось связаться с несколькими пассажирами, находившимся на борту рейса Анталья-Москва, совершившего экстренную посадку. Они, в частности, пожаловались, что у кислородных масок были растянутые крепления и ими было сложно пользоваться, а члены экипажа не оказывали пассажирам должную помощь. Пассажиры также сообщили о том, что взлет самолета, по их ощущениям, происходил не так как обычно, а в салоне чувствовался запах гари.
Специалист по связям с общественностью авиакомпании Royal Flight Максим Курашвили в интервью Business FM заявления о пассажиров о неработающих кислородных масках и якобы возгорании на борту категорически отверг.