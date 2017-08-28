Немецкого медбрата заподозрили еще в 84 убийствах. Он уже отбывает пожизненное заключение

Следствие заподозрило осужденного немецкого медбрата Нильса Хегеля в 84 убийствах пациентов. Об этом было объявлено 28 августа в Ольденбурге.

Как и в предыдущих случаях, Хегеля подозревают в намеренном использовании препаратов, от которых у пациентов возникали осложнения с сердцем или кровообращением. Затем он хотел реанимировать пациентов, чтобы заслужить уважение коллег, но спасти людей не всегда получалось.

В рамках нового расследования полиция в течение трех лет изучила более ста медицинских карт и провела более ста эксгумаций для экспертизы.

Если все выявленные случаи убийств пациентов будут подтверждены судом, это станет самой массовой серией убийств в истории Германии.