Немецкого медбрата заподозрили еще в 84 убийствах. Он уже отбывает пожизненное заключение
Следствие заподозрило осужденного немецкого медбрата Нильса Хегеля в 84 убийствах пациентов. Об этом было объявлено 28 августа в Ольденбурге.
Как и в предыдущих случаях, Хегеля подозревают в намеренном использовании препаратов, от которых у пациентов возникали осложнения с сердцем или кровообращением. Затем он хотел реанимировать пациентов, чтобы заслужить уважение коллег, но спасти людей не всегда получалось.
В рамках нового расследования полиция в течение трех лет изучила более ста медицинских карт и провела более ста эксгумаций для экспертизы.
Если все выявленные случаи убийств пациентов будут подтверждены судом, это станет самой массовой серией убийств в истории Германии.
40-летний Хегель уже отбывает пожизненный срок. Его признали виновным в шести эпизодах, в том числе в двух убийствах пациентов. В ходе допросов он признался еще в десятках убийств.