На мысе Бичи-Хед в Англии более 200 туристов отравились неизвестным газом

The Daily Mail
07:25, 28 августа 2017
Надежный источник

Более двухсот посетителей мыса Бичи-Хед на юге Англии попали в больницы с отравлением неизвестным газом. В связи с отравлением участок побережья протяженностью около 20 километров закрыт для посетителей.

Что именно стало причиной отравления, до сих пор неизвестно. Врачи отмечают, что пострадавшие жалуются на плохое самочувствие, болезненное дыхание и боль в глазах. Пострадавшие предположили, речь может идти об отравлении хлором, но в полиции эти сведения не подтверждают.

По одной из версий, ядовитый газ могло принести со стороны Франции с одного из промышленных предприятий, но достоверного подтверждения этим сведениям пока нет.

Местным жителям рекомендовано закрывать окна и не выходить на улицу.

Бичи-Хед — это участок меловой скалы неподалеку от Брайтона. Это место популярно у туристов из-за видов на Ла-Манш. Мыс Бичи-Хед считается также одним из самых популярных мест самоубийств в Великобритании, ежегодно там кончают с собой около 20 человек.
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