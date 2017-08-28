На мысе Бичи-Хед в Англии более 200 туристов отравились неизвестным газом

Более двухсот посетителей мыса Бичи-Хед на юге Англии попали в больницы с отравлением неизвестным газом. В связи с отравлением участок побережья протяженностью около 20 километров закрыт для посетителей.

Что именно стало причиной отравления, до сих пор неизвестно. Врачи отмечают, что пострадавшие жалуются на плохое самочувствие, болезненное дыхание и боль в глазах. Пострадавшие предположили, речь может идти об отравлении хлором, но в полиции эти сведения не подтверждают.

По одной из версий, ядовитый газ могло принести со стороны Франции с одного из промышленных предприятий, но достоверного подтверждения этим сведениям пока нет.

Местным жителям рекомендовано закрывать окна и не выходить на улицу.