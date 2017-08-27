В Хабаровске таксист заставил пассажиров измазать себе лица зеленкой за то, что у них не было денег

В Хабаровске таксист заставил пассажиров, предположительно севших в машину без денег, измазать лица себе зеленкой. Видеозапись инцидента появилась в инстаграме «Новости Хабаровска».

На записи видно, как мужчина (предположительно, водитель такси), наливает девушке на руки зеленку и требует натереть лицо, приговаривая: «Натирай, не ленись, ушки тоже потри, чтобы видно вас было». Рядом стоят другая девушка, у которой в зеленке лицо и руки, и молодой человек, у которого видны испачканные ладони (его лицо не попало в кадр).

То, что причиной произошедшего стало отсутствие у пострадавших денег, следует из реплик второго мужчины, стоящего за кадром. Он также говорит, что пассажирам «вообще в надо».

Видео снято в черте Хабаровска в районе Красная Речка (судя по попавшим в кадр местам, на Ульяновской улице). Когда именно это произошло, неизвестно. В компании «Максим», логотип которой размещен на машине, происшествие пока не прокомментировали.

Внимание, на видео изображена сцена издевательства и звучат нецензурные слова.