Умер режиссер «Техасской резни бензопилой» и «Полтергейста» Тоуб Хупер

В США умер кинорежиссер Тоуб Хупер, снявший фильмы «Техасская резня бензопилой» и «Полтергейст». Ему было 74 года.

Фильм 1974 года «Техасская резня бензопилой» стал одним из самых влиятельных хорроров в истории <…>. Фильм 1982 года «Полтергейст», автором сценарием и продюсером которого был Стивен Спилберг, также стал классикой жанра (англ. яз.).

«Техасская резня бензопилой» Тоуба Хупера считается одним из главных фильмов в жанре хоррора и неоднократно попадал в рейтинги лучших картин в этом жанре. У фильма было продолжение 1986 года, снятое Хупером; в 2003 году вышел римейк в постановке Маркуса Ниспеля.