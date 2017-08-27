Умер режиссер «Техасской резни бензопилой» и «Полтергейста» Тоуб Хупер
В США умер кинорежиссер Тоуб Хупер, снявший фильмы «Техасская резня бензопилой» и «Полтергейст». Ему было 74 года.
Информации о причинах смерти режиссера нет.
Tobe Hooper, ‘Texas Chain Saw Massacre’ and ‘Poltergeist’ Director, Dies at 74 https://t.co/dXwENL3cdt— Variety (@Variety) August 27, 2017
Фильм 1974 года «Техасская резня бензопилой» стал одним из самых влиятельных хорроров в истории <…>. Фильм 1982 года «Полтергейст», автором сценарием и продюсером которого был Стивен Спилберг, также стал классикой жанра (англ. яз.).
«Техасская резня бензопилой» Тоуба Хупера считается одним из главных фильмов в жанре хоррора и неоднократно попадал в рейтинги лучших картин в этом жанре. У фильма было продолжение 1986 года, снятое Хупером; в 2003 году вышел римейк в постановке Маркуса Ниспеля.