Минобороны РФ сообщило об убийстве более 800 боевиков ИГ в Сирии

ТАСС
14:49, 27 августа 2017
Надежный источник

Минобороны РФ сообщило, что сирийские войска при поддержке российских Воздушно-космических сил убили более 800 боевиков «Исламского государства» в районе населенного пункта Ганем-Али.

Согласно пресс-релизу, сирийские и российские военные «завершили разгром самой боеспособной и хорошо вооруженной группировки ИГИЛ в долине реки Евфрат в районе города Ганем-Али». В ходе операции были уничтожены «13 танков, 39 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, девять минометов и артиллерийских орудий».

Сколько продолжалась операция, в сообщении не уточняется. Бои в окрестностях Ганем-Али шли с июля. Сообщения о взятии Ганем-Али появлялись в конце того месяца. В 20-х числах августа террористы предприняли контрнаступление, однако позже пункт был возвращен под контроль сирийских военных.

Летом 2017 года сирийские войска отвоевали часть подконтрольных ИГ территорий, продвинувшись на восток по правому берегу Евфрата, в центральной части страны (в начале августа ИГ был отбит город Эс-Сухне) и вдоль южной границы с Ираком. Цель кампании — освобождение города Дайр-эз-Заура на Евфрате, где с 2014 года под осадой находится гарнизон сирийских военных.
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