Минобороны РФ сообщило об убийстве более 800 боевиков ИГ в Сирии

Минобороны РФ сообщило, что сирийские войска при поддержке российских Воздушно-космических сил убили более 800 боевиков «Исламского государства» в районе населенного пункта Ганем-Али.

Согласно пресс-релизу, сирийские и российские военные «завершили разгром самой боеспособной и хорошо вооруженной группировки ИГИЛ в долине реки Евфрат в районе города Ганем-Али». В ходе операции были уничтожены «13 танков, 39 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, девять минометов и артиллерийских орудий».

Сколько продолжалась операция, в сообщении не уточняется. Бои в окрестностях Ганем-Али шли с июля. Сообщения о взятии Ганем-Али появлялись в конце того месяца. В 20-х числах августа террористы предприняли контрнаступление, однако позже пункт был возвращен под контроль сирийских военных.