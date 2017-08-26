В Брюсселе застрелили сомалийца, напавшего с ножом на солдат

В центре Брюсселя 30-летний выходец из Сомали напал с ножом на двоих военнослужащих, один из них получил легкое ранение. Солдаты в ответ открыли огонь. Нападавший был госпитализирован в тяжелом состоянии и вскоре умер в больнице.

Во время нападения преступник кричал «Аллах акбар!»

В прокуратуре сообщили, что считают нападение терактом. При этом у правоохранительных органов нет информации о связях нападавшего с террористическими организациями.