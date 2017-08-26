Трамп помиловал бывшего шерифа, который преследовал мигрантов и называл подделкой свидетельство о рождении Обамы

The Washington Post
12:31, 26 августа 2017
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Президент США Дональд Трамп помиловал 85-летнего Джо Арпайо, бывшего шерифа из Аризоны, признанного виновным в неуважении к суду.

Арпайо было предъявлено обвинение после того, как он проигнорировал судебный запрет задерживать людей по одному лишь подозрению в том, что они являются нелегальными иммигрантами.

Решение о виновности Арпайо было вынесено 31 июля. При этом ему не назначили наказание — это планировалось сделать на заседании 5 октября. Бывшему шерифу грозило до полугода тюрьмы.

Объявив о помиловании Арпайо, Трамп назвал его американским патриотом, который обеспечивал безопасность Аризоны.

Помилование Арпайо […] еще больше разозлит противников президента и, вероятно, ухудшит и без того натянутые отношения президента с судебной системой, которую он неоднократно критиковал (англ. яз.).

The Washington Post
Джо Арпайо во время своей службы в Аризоне задерживал людей, которых считал нелегальными иммигрантами, хотя никаких других подозрений в их адрес не было. Противники шерифа обвиняли его в расизме.
В 2012 году Арпайо выступил с заявлением о том, что свидетельство о рождении Барака Обамы является подделкой. Позднее он повторял это обвинение, ссылаясь на результаты расследования, якобы проводившегося в течение пяти лет.
Борьба с нелегальной иммиграцией — один из основных пунктов программы Дональда Трампа, с которой он победил на президентских выборах.
В январе 2017 года Трамп своим указом запретил въезд в США гражданам семи мусульманских стран — Сирии, Йемена, Ирака, Ирана, Судана, Ливии и Сомали. Такое решение вызвало массовые протесты в США. Действие указа было приостановлено судом.
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