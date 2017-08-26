Трамп помиловал бывшего шерифа, который преследовал мигрантов и называл подделкой свидетельство о рождении Обамы
Президент США Дональд Трамп помиловал 85-летнего Джо Арпайо, бывшего шерифа из Аризоны, признанного виновным в неуважении к суду.
Арпайо было предъявлено обвинение после того, как он проигнорировал судебный запрет задерживать людей по одному лишь подозрению в том, что они являются нелегальными иммигрантами.
Решение о виновности Арпайо было вынесено 31 июля. При этом ему не назначили наказание — это планировалось сделать на заседании 5 октября. Бывшему шерифу грозило до полугода тюрьмы.
Объявив о помиловании Арпайо, Трамп назвал его американским патриотом, который обеспечивал безопасность Аризоны.
Помилование Арпайо […] еще больше разозлит противников президента и, вероятно, ухудшит и без того натянутые отношения президента с судебной системой, которую он неоднократно критиковал (англ. яз.).