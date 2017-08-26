Кадыров не нашел политики и терроризма в убийстве депутата парламента Чечни

Рамзан Кадыров
06:34, 26 августа 2017
Надежный источник

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убийство депутата парламента республики Мухмада Асхабова не является политическим. Кадыров также утверждает, что к этому преступлению не причастны террористы.

По словам Кадырова, в республике убийство Асхабова было «воспринято с большим удивлением». «Подобных явлений в Чечне не было очень давно», — написал глава республики в своем инстаграме.

Кадыров утверждает, что преступление уже более чем наполовину раскрыто. Кто именно причастен к убийству, глава Чечни не сообщил.

Перед руководством правоохранительных органов мною поставлена задача в сжатые сроки установить преступников, задержать и наказать их в соответствии с действующими законами. В их способности выполнить данную задачу нисколько не сомневаюсь.

Рамзан Кадыров
Мухмад Асхабов был убит утром 25 августа в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Следственный комитет РФ сообщил, что машину депутата обстреляли, когда он ехал из дома на работу. Как говорится в сообщении СК, нападение «повлекло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого депутат скончался».
Мухмад Асхабов — депутат парламента Чечни от КПРФ. Ранее он занимал должности советника главы Чечни, руководителя его секретариата, министра имущественных и земельных отношений республики.
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