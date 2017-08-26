Кадыров не нашел политики и терроризма в убийстве депутата парламента Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убийство депутата парламента республики Мухмада Асхабова не является политическим. Кадыров также утверждает, что к этому преступлению не причастны террористы.

По словам Кадырова, в республике убийство Асхабова было «воспринято с большим удивлением». «Подобных явлений в Чечне не было очень давно», — написал глава республики в своем инстаграме.

Кадыров утверждает, что преступление уже более чем наполовину раскрыто. Кто именно причастен к убийству, глава Чечни не сообщил.