В Чечне убили депутата парламента республики

По его словам, неизвестные обстреляли машину депутата. Другие подробности не приводятся.

Депутата чеченского республиканского парламента Магомеда Асхабова застрелили. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой источник в силовых структурах.

Асхабов — член КПРФ, он стал депутатом в сентябре 2016 года.

Ранее Асхабов работал в аппарате парламента, был советником главы Чечни Рамзана Кадырова и руководителем его секретариата, министром имущественных и земельных отношений республики.