В Чечне убили депутата парламента республики

Интерфакс
12:13, 25 августа 2017
Требует подтверждения

Депутата чеченского республиканского парламента Магомеда Асхабова застрелили. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой источник в силовых структурах.

По его словам, неизвестные обстреляли машину депутата. Другие подробности не приводятся.

Асхабов — член КПРФ, он стал депутатом в сентябре 2016 года.
Ранее Асхабов работал в аппарате парламента, был советником главы Чечни Рамзана Кадырова и руководителем его секретариата, министром имущественных и земельных отношений республики.
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