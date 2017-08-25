Хакеры взломали карту «Тройка». Ущерб составил два миллиона рублей

В Москве завершается суд над группой хакеров, взломавших «Тройку» и другие транспортные карты региона, сообщает РБК.

Обвиняемыми по делу, рассмотрение которого проходит в Останкинском районном суде, проходят три человека — Денис Казьмин, Юрий Путин и Павел Андрюшин.

По версии следствия, хакеры, взломав транспортные карты, нанесли ГУП «Мосгортранс» и Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) ущерб в два миллиона рублей.

Злоумышленники, говорится в материалах дела, получили доступ к локальной сети ЦППК с помощью заранее созданной и внедренной вредоносной программы. Полученные при взломе данные позволили им самостоятельно пополнять транспортные карты. Часть таких карт они продавали, часть — использовали для поездок сами.

Обвиняемые своей вины не признают. Оглашение приговора назначено на 31 августа.

Эксперты, опрошенные РБК, отмечают, что мошенничество с транспортными картами — редкость. В отличие от банковских карт, указали собеседники издания, на транспортных не хранятся значительные суммы денег, а взламывать их «технически сложно и дорого».