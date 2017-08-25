Хабаровским студентам дали реальные сроки за издевательства над животными и оскорбление чувств верующих

Судья Индустриального суда Хабаровска Галина Николаева вынесла приговор по делу хабаровских студентов, которых обвиняли в издевательстве над животными и разбое.

Алину Орлову по этим статьям приговорили к 3 годам и 10 дням лишения свободы. Алену Савченко дополнительно признали виновной в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти либо вражды, ей назначили 4 года и три месяца колонии общего режима.

Третий фигурант дела Виктор Смышлеев получил три года колонии, его признали виновным только в возбуждении ненависти либо вражды.

Сторона обвинения просила дать девушкам по шесть лет лишения свободы и три года Смышлееву. Орлова и Савченко признали вину.