Хабаровским студентам дали реальные сроки за издевательства над животными и оскорбление чувств верующих
Судья Индустриального суда Хабаровска Галина Николаева вынесла приговор по делу хабаровских студентов, которых обвиняли в издевательстве над животными и разбое.
Алину Орлову по этим статьям приговорили к 3 годам и 10 дням лишения свободы. Алену Савченко дополнительно признали виновной в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти либо вражды, ей назначили 4 года и три месяца колонии общего режима.
Третий фигурант дела Виктор Смышлеев получил три года колонии, его признали виновным только в возбуждении ненависти либо вражды.
Сторона обвинения просила дать девушкам по шесть лет лишения свободы и три года Смышлееву. Орлова и Савченко признали вину.
Дело против Орловой и Савченко возбудили осенью 2016 года после публикации в интернете снимков издевательств над животными. В деле также есть эпизод о разбойном нападении на хабаровчанина с битой и пневматическим пистолетом.
Савченко осудили за оскорбление чувств верующих и возбуждение ненависти после публикаций оскорбительных постов и видеозаписи издевательства над бездомным.