Хабаровским студентам дали реальные сроки за издевательства над животными и оскорбление чувств верующих

Интерфакс
05:27, 25 августа 2017
Надежный источник

Судья Индустриального суда Хабаровска Галина Николаева вынесла приговор по делу хабаровских студентов, которых обвиняли в издевательстве над животными и разбое.

Алину Орлову по этим статьям приговорили к 3 годам и 10 дням лишения свободы. Алену Савченко дополнительно признали виновной в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти либо вражды, ей назначили 4 года и три месяца колонии общего режима.

Третий фигурант дела Виктор Смышлеев получил три года колонии, его признали виновным только в возбуждении ненависти либо вражды.

Сторона обвинения просила дать девушкам по шесть лет лишения свободы и три года Смышлееву. Орлова и Савченко признали вину.

Оглашение приговора хабаровским живодеркам
ДВновости dvnovosti.ru
Дело против Орловой и Савченко возбудили осенью 2016 года после публикации в интернете снимков издевательств над животными. В деле также есть эпизод о разбойном нападении на хабаровчанина с битой и пневматическим пистолетом.
Савченко осудили за оскорбление чувств верующих и возбуждение ненависти после публикаций оскорбительных постов и видеозаписи издевательства над бездомным.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме