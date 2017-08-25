Бывшему замглавы МЧС дали три года условно. Он фиктивно оформил жену на работу

Бывший заместитель главы МЧС Владимир Артамонов приговорен к трем годам условного срока за крупную растрату. Артамонов признал вину, дело слушалось в особом порядке. Обжаловать приговор он не собирается.

Бывшего чиновника обвиняли в том, что он пристроил свою жену Галию Артамонову на работу в исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Артамонова три года числилась научным сотрудником НИИ, но в действительности на работе не появлялась и просто получала зарплату. Ущерб составил 1,3 миллиона рублей. Помощь в трудоустройстве оказал бывший начальник этого НИИ Валерий Акимов.

И Галия Артамонова, и Валерий Акимов также обвинялись в причастности к растрате и получили по три года условно. Артамоновым назначен испытательный срок в три года, Акимову — два с половиной года.