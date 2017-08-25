Бывшему замглавы МЧС дали три года условно. Он фиктивно оформил жену на работу
Бывший заместитель главы МЧС Владимир Артамонов приговорен к трем годам условного срока за крупную растрату. Артамонов признал вину, дело слушалось в особом порядке. Обжаловать приговор он не собирается.
Бывшего чиновника обвиняли в том, что он пристроил свою жену Галию Артамонову на работу в исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Артамонова три года числилась научным сотрудником НИИ, но в действительности на работе не появлялась и просто получала зарплату. Ущерб составил 1,3 миллиона рублей. Помощь в трудоустройстве оказал бывший начальник этого НИИ Валерий Акимов.
И Галия Артамонова, и Валерий Акимов также обвинялись в причастности к растрате и получили по три года условно. Артамоновым назначен испытательный срок в три года, Акимову — два с половиной года.
В суде, куда дело поступило уже по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), участники зарплатной аферы еще раз полностью признали свою вину, отметив, что уже погасили причиненный ущерб. Их защита при вынесении приговора просила учесть многочисленные заслуги подсудимых. Кавалер орденов Почета и Дружбы, лауреат премии правительства РФ и почетной грамоты президента Владимир Артамонов, признанный в свое время лучшим пожарным, служил в органах МВД и МЧС с 1980 года, при этом неоднократно принимал участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.