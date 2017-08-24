В США полиция застрелила выходца из России, убившего жену и похитившего сына

The Los Angeles Times
05:26, 24 августа 2017
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Полиция Лос-Анджелеса смертельно ранила выходца из России 48-летнего Константина Морозова, объявленного в розыск по подозрению в убийстве жены и похищении 9-летнего сына.

Морозов находился в розыске с понедельника, 21 августа, когда он, по данным правоохранительных органов, приехал в дом своей жены, убил ее, забрал сына Дэниела и скрылся.

Была объявлена так называемая «тревога Амбер» для поиска пропавшего ребенка и его предполагаемого похитителя.

22 августа Морозов был замечен у дома своих знакомых в Энсино. Сотрудники правоохранительных органов, предварительно опознав Морозова, открыли по нему огонь. Мужчина получил тяжелые ранения, от которых позже скончался в больнице.

По предварительным данным, вместе с Морозовым в момент, когда полиция открыла огонь, находился его сын. Ребенок не пострадал. Полиция не стала уточнять детали, сообщив лишь, что пропавший ребенок найден и находится в безопасности.

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