В школе возле московской Соборной мечети перенесли линейку в честь нового учебного года. 1 сентября совпадает с мусульманским праздником

В московской школе номер 2107 в Мещанском районе Москвы перенесли линейку в честь начала учебного года на 4 сентября. Перенос мероприятия подтвердил радиостанции «Говорит Москва» секретарь директора школы Александр Крючков.

«Почему — это лучше не нам задавать этот вопрос, а в приемную департамента образования <…> Сама школа не может принимать такие решения», — сказал собеседник радиостанции.

В свою очередь участники группы «Мещанский район Москвы» предположили, что перенос линейки связан с празднованием 1 сентября мусульманского праздника Курбан-байрам. В Мещанском районе на проспекте Мира расположена Московская соборная мечеть. На главные мусульманские праздники, в число которых входит Курбан-байрам, в Соборной мечети и на прилегающих к ней улицах собираются несколько десятков тысяч верующих.

Автор поста, с которого началось обсуждение переноса линейки, Станислав Мацак в комментариях уточнил, что представители местных властей сообщили ему о планах переноса линейки в трех школах. Однако, по словам Мацака, речь скорее всего идет о разных учебных корпусах школы 2107. Это учебное заведение расположено к Соборной мечети ближе, чем другие школы.

При этом «Эху Москвы» сообщили в школе 1215, также расположенной в Мещанском районе, что обсуждают возможность переноса линейки на 4 сентября, но пока такое решение не принято.