Крупнейшему крымскому банку отключили американское программное обеспечение

Американская компания Finastra, поставляющая программное обеспечение для работы банков с международной системой расчетов SWIFT, отказалась продолжать сотрудничество с Российским национальным коммерческим банком (РНКБ) и Темпбанком. Об этом сообщают «Ведомости».

Без SWIFT банк не сможет проводить международные расчеты. Договор прекратит действовать с 31 августа, РНКБ придется перейти на другой интерфейс доступа к системе. Для этого нужно заключить новый договор, сделать технические настройки и заплатить «несколько десятков тысяч долларов».

По словам представителя РНКБ, банк не проводит расчеты через западные кредитные организации. Собеседник «Ведомостей» заверил, что отключение не повлияет на бизнес банка и его клиентов. Контрагент РНКБ рассказал изданию, что банк использует SWIFT, «пусть и не так активно, как остальные банки».