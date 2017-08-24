«Дождь» обнаружил в Выборге новую «дачу Путина»

Вилла Селлгрена, расположенная недалеко от Выборга, перешла в собственность семьи друга Владимира Путина и, по некоторым данным, используется как место отдыха президента, выяснил «Дождь».

Вилла, построенная на острове Лодочный в начале XX века, была недавно отреставрирована. Помимо виллы, сообщает телеканал со ссылкой на данные Росреестра, на острове появились еще несколько строений — особняк площадью 1,5 тысячи квадратных метров, несколько зданий по 500 квадратных метров каждое, а также вертолетная площадка и пирсы.

По словам местных жителей, остров, в том числе с моря, последние несколько лет охраняет ФСО. Доступ на территорию запрещен. По данным источника телеканала, близкого к администрации Выборгского района, на острове построена резиденция для действующего президента РФ. О «резиденции Путина» сообщил телеканалу и один из местных жителей. Такие же предположения о предназначении отреставрированной усадьбы высказывались и на интернет-форумах. Сообщения о «даче Путина» иллюстрировались 3D-макетами интерьеров виллы.

Недалеко от Выборга, по словам источника Дождя и местных жителей, построили новую резиденцию для Путина https://t.co/ip9OULdtgR pic.twitter.com/Um3i8FGoXH — Телеканал Дождь (@tvrain) August 24, 2017

Собственники виллы, отмечает телеканал, тесно связаны с Путиным и акционерами банка «Россия», среди которых сразу несколько давних друзей президента РФ.

По данным Росреестра, все постройки на территории предполагаемой резиденции Путина сейчас принадлежат компании «Север». Компанией ранее владел Олег Руднов, умерший в 2015 году. Он также возглавлял контролировавшую несколько СМИ компанию «Волна» виолончелиста Сергея Ролдугина, близкого друга Путина. Руднов, отмечает «Дождь», был тесно связан и с банком «Россия», которым владеют Николай Шамалов, Юрий Ковальчук и Сергей Ролдугин.

Компания «Север» также тесно связана с курортом «Игора» Юрия Ковальчука. По данным Reuters, на этом курорте проходила свадьба сына Николая Шамалова Кирилла и Катерины Тихоновой, являющейся, по некоторым данным, дочерью Путина. После смерти Олега Руднова принадлежавшие ему активы, включая «Север», унаследовал его сын Сергей.

По данным источника «Дождя», Путин с 2010 года, когда начались работы по реставрации усадьбы, отдыхал там как минимум один раз. На виллу, заявил источник телеканала, президента в числе прочих сопровождал бывший глава Выборгского района Георгий Порядин.

В администрации Ленинградской области и пресс-службе президента РФ на запрос «Дождя» о вилле Селлгрена не ответили.

В администрации Выборгского района телеканалу сообщили, что участок находится в частной собственности, добавив, что не знают, посещал ли усадьбу Путин.