«Дождь» нашел общий бизнес у бывшего главы «Роснефти» и бизнесмена по прозвищу «Антиквар», которого разыскивают в Испании

Дождь
20:03, 24 августа 2017
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Бывшему главе «Роснефти», владельцу Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуарду Худайнатову через офшоры принадлежит более 62 процентов компании «Форт», оставшейся частью которой владеет окружение бизнесмена Ильи Трабера, известного как «Антиквар». Об этом сообщает «Дождь».

Как выяснил телеканал, долей в «Форте» владеет офшор «Доломана Холдинг», которому «традиционно» принадлежали доли в компаниях, связанных с приближенным Трабера, в том числе в «Балтийском судомеханическом заводе» (БСЗ). Бизнесмен Виталий Архангельский рассказал «Дождю», что в 2008 году вел переговоры о покупке БСЗ лично с Трабером, в то время как другие акционеры никаких решений якобы не принимали.

«Форту» принадлежит участок в порту Приморска в Ленинградской области, на котором предполагалось строить новый портовый район с установками по переработке нефти. В 2012 году Росимущество передало его за 180 тысяч рублей компании, руководители которой были связаны с предполагаемым лидером Тамбовской ОПГ Владимиром Барсуковым (Кумариным); эта компания перепродала участок «Форту» за 30 миллионов рублей.

В 2014 году в состав акционеров «Форта» вошли также Александр Уланов — давний партнер Ильи Трабера, начинавший с ним еще в «Антикваре» (знаменитый магазин старины на Невском проспекте, где начинал бизнес Трабер), и Николай Шамалов, отец Кирилла Шамалова, мужа предполагаемой дочери Владимира Путина Катерины, а также кипрский офшор «Доломана Холдинг Лимитед». Через еще несколько месяцев долю в 37,5% в компании получил офшор «Белсеко Инвестментс».

Дождь
Илья Трабер — бизнесмен, который в конце 1980-х занимался антикварным бизнесом (и якобы получил прозвище «Антиквар»). Как сообщает «Дождь», у Трабера есть бизнес во всех портах северо-западной России; его партнер — бизнесмен Николай Шамалов, сын которого предположительно женат на дочери Владимира Путина. Трабер упоминался испанскими СМИ как один из россиян, разыскиваемых в Испании по подозрению в связях с Тамбовской ОПГ.
Эдуард Худайнатов был главой «Роснефти» в 2010–2012 годы. На этой должности его сменил Игорь Сечин. Худайнатов считается человеком, близким к Сечину, пишет «Дождь».
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