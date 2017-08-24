«Дождь» нашел общий бизнес у бывшего главы «Роснефти» и бизнесмена по прозвищу «Антиквар», которого разыскивают в Испании

Бывшему главе «Роснефти», владельцу Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуарду Худайнатову через офшоры принадлежит более 62 процентов компании «Форт», оставшейся частью которой владеет окружение бизнесмена Ильи Трабера, известного как «Антиквар». Об этом сообщает «Дождь».

Как выяснил телеканал, долей в «Форте» владеет офшор «Доломана Холдинг», которому «традиционно» принадлежали доли в компаниях, связанных с приближенным Трабера, в том числе в «Балтийском судомеханическом заводе» (БСЗ). Бизнесмен Виталий Архангельский рассказал «Дождю», что в 2008 году вел переговоры о покупке БСЗ лично с Трабером, в то время как другие акционеры никаких решений якобы не принимали.

«Форту» принадлежит участок в порту Приморска в Ленинградской области, на котором предполагалось строить новый портовый район с установками по переработке нефти. В 2012 году Росимущество передало его за 180 тысяч рублей компании, руководители которой были связаны с предполагаемым лидером Тамбовской ОПГ Владимиром Барсуковым (Кумариным); эта компания перепродала участок «Форту» за 30 миллионов рублей.