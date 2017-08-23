В Роттердаме отменили концерт из-за угрозы теракта. У зала нашли фургон из Испании с газовыми баллонами
В Роттердаме вечером 23 августа отменили концерт американской группы Allah-Las из-за информации об угрозе теракта.
В полиции заявили, что после обсуждения с организаторами решили отменить концерт. Посетители были эвакуированы.
Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб сообщил, что концерт отменили после получения информации от испанской полиции.
Недалеко от места проведения был найден фургон с испанскими номерами, в котором находились баллоны с газом, сообщил Абуталеб. Водитель был задержан.
Связано ли было предупреждение от Испании с этим фургоном, пока не уточняется.
Концерт был отменен через несколько дней после терактов в испанском регионе Каталония, где действовала, по мнению местной полиции, исламистская террористическая ячейка. Один из преступников сбил на фургоне более ста человек на пешеходной улице в центре Барселоны; через несколько часов пятеро террористов напали на прохожих в городе Камбрильсе. Всего погибли 15 человек.
По версии следствия, изначально они собирались устроить взрывы — у дома в Альканаре, где они готовили бомбы, были найдены десятки баллонов с бутаном и другие ингредиенты. Накануне теракта в Барселоне в доме произошел взрыв; предполагается, что организатор теракта в результате погиб.
Участники группы Allah-Las рассказывали в интервью, что получают письма от мусульман, которых оскорбляет использование в названии коллектива слова «Аллах». В группе говорят, что не собирались никого оскорблять и лишь хотели подобрать название, которое звучало бы «священно».