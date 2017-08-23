В Роттердаме отменили концерт из-за угрозы теракта. У зала нашли фургон из Испании с газовыми баллонами

В Роттердаме вечером 23 августа отменили концерт американской группы Allah-Las из-за информации об угрозе теракта.

В полиции заявили, что после обсуждения с организаторами решили отменить концерт. Посетители были эвакуированы.

Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб сообщил, что концерт отменили после получения информации от испанской полиции.

Недалеко от места проведения был найден фургон с испанскими номерами, в котором находились баллоны с газом, сообщил Абуталеб. Водитель был задержан.

Связано ли было предупреждение от Испании с этим фургоном, пока не уточняется.