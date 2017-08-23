Никита Михалков ушел из попечительского совета Фонда кино
Кинорежиссер Никита Михалков заявил, что уходит из попечительского совета Фонда кино. Это произошло на заседании коллегии министерства культуры РФ, сообщает ТАСС.
Причиной этого решения Михалков назвал «безответственность» организации, в результате которой в прокат выходят «картины, которые просто ничего не значат, или которые что-то значат, но никто не знает, что с ними делать», или «выходят одновременно два блокбастера на одну тему и идет битва между каналами».
«Я ухожу, потому что чувствую безответственность свою и, к сожалению, безответственность Фонда», — сказал Михалков.
Фонд кино занимается, в числе прочего, финансовой поддержкой кинокомпаний, распределением средств на съемку фильмов. Попечительский совет — высший орган организации. Никита Михалков входит в совет с 2009 года, когда Фонд кино был реорганизован и получил нынешние полномочия.