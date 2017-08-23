На экономиста Сергея Алексашенко завели дело о контрабанде культурных ценностей за попытку вывезти в США ордена

Против экономиста Сергея Алексашенко возбуждено уголовное дело о контрабанде культурных ценностей (статья 226.1 УК РФ) за попытку вывезти в США советские ордена. Об этом сообщает со ссылкой на источник агентство «Интерфакс». Первой о деле против экономиста сообщила газета «Московский комсомолец».

«Алексашенко был задержан в московском аэропорту, где у него было изъято несколько орденов времен СССР, запрещенных к вывозу», — сказал источник «Интерфакса».

Как пишет МК, Алексашенко задержали в аэропорту «Домодедово». Позже, как пишет «Интерфакс», его отпустили, и «он улетел к месту назначения».

Сам инцидент произошел около недели назад. Дело было возбуждено 23 августа после экспертизы изъятых у экономиста орденов, сообщил «Интерфаксу» другой источник.

Экономист подтвердил РБК, что не задержан и находится за границей. Других комментариев он пока не дал.